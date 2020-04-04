СК начал проверку после взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево

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Следователи начали проверку после взрыва газа в квартире в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СКР по Московской области.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме. В результате обрушились стены с пятого по третий этаж. На место происшествия прибыла следственная группа, она устанавливает причины хлопка и количество пострадавших.

В пресс-службе отметили, что следователи будут рассматривать все возможные причины взрыва, в частности, утечку газа и неосторожное обращение с газовым оборудованием.