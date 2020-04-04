В Китае за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека

За прошедшие сутки в Китае умерли 4 человека от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число прибывших из-за границы граждан с коронавирусом увеличилось на 18 до 888 человек. За этот же период выздоровели 180 человек. С начала пандемии в материковой части Китая выздоровели 94% инфицированных.

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