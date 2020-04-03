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В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил директор медицинского центра им. Пирогова Олег Карпов, передает «РИА Новости».

«Он хорошо себя чувствует, рвется на работу», — ответил Карпов на вопрос журналистов о состоянии Проценко.

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31 марта стало известно, что у главврача столичной больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, нашли коронавирус.

Проценко заявил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, где естьусловия для дистанционной работы и управления. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, главврач больницы, Коммунарка
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