В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил директор медицинского центра им. Пирогова Олег Карпов, передает «РИА Новости».

«Он хорошо себя чувствует, рвется на работу», — ответил Карпов на вопрос журналистов о состоянии Проценко.

31 марта стало известно, что у главврача столичной больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, нашли коронавирус.

Проценко заявил, что чувствует себя хорошо и изолировался в своем кабинете, где естьусловия для дистанционной работы и управления.