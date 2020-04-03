«Перекресток» в Москве закрыли после выявления коронавируса у грузчика

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Один из супермаркетов «Перекресток» в Москве был закрыт и обработан антисептиками специализированной службой Роспотребнадзора после того, как тест на коронавирус у одного из сотрудников магазина показал положительный результат, заявили РБК в компании X5 Retail Group.

«Мы закрыли магазин и вызвали службу дезинфицирующей обработки от Роспотребнадзора. Они провели полную обработку магазина антисептическими средствами с помощью генератора горячего тумана», — сказал представитель компании.

Кроме того, по его словам, в торговом зале и подсобных помещениях провели генеральную уборку с обработкой всех поверхностей, а товары магазина без индивидуальной упаковки утилизировали.

Всех сотрудников супермаркета отправили на 14-дневный карантин, им проведут тесты на коронавирус. После дезинфекции и полной смены состава сотрудников магазин снова открылся, добавили в компании.