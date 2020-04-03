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Пандемия коронавируса ,  
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи]», — сказал он.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
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Накануне Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу в стране. Он заявил, что продлил нерабочую неделю до 30 апреля. Президент напомнил, что продолжать работать в этот период должны органы власти, магазины, экстренные службы, аптеки и ряд других категорий. По словам Путина, если эпидемия заболевания пойдет на спад, то нерабочую неделю можно будет сократить.

Глава государства также предоставил главам регионов дополнительные полномочия. Он рассказал, что до конца недели они будут должны определить профилактические меры, учитывая особенности экономики региона и ситуацию с коронавирусом в субъекте.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: часы, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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