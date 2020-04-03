Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Закон дает американскому правительству право требовать от производителей выполнять заказы в интересах национальной обороны. В меморандуме Трампа говорится, что министр внутренней безопасности и глава Минздрава также должны использовать все полномочия, которые дает этот закон, чтобы приобрести у компании 3M необходимое количество респираторов № 95.

Президент отметил, что его приказ поможет таким американским производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, обеспечить поставки аппаратов ИВЛ, необходимых для борьбы с вирусом.

«Я благодарен этим и другим отечественным производителям за то, что они наращивают производство аппаратов ИВЛ в это непростое время», — сказал он. Трамп заявил, что это спасет жизни людей, так как устранит препятствия в цепочке поставок, которые мешают быстрому производству аппаратов.