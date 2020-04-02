Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию», — говорится в президентском указе.
Ранее 2 апреля Гапликов записал видеообращение, в котором заявил, что направил Путину письмо с просьбой снять его с должности главы региона. Он выразил надежду, что проведенная его командой работа станет фундаментом для последующей борьбы с проблемами.
Гапликов возглавлял Коми с 2015 года. В 2016 году он победил на выборах главы региона с поддержкой 62% избирателей.