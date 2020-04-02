Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию», — говорится в президентском указе.

Ранее 2 апреля Гапликов записал видеообращение, в котором заявил, что направил Путину письмо с просьбой снять его с должности главы региона. Он выразил надежду, что проведенная его командой работа станет фундаментом для последующей борьбы с проблемами.

Гапликов возглавлял Коми с 2015 года. В 2016 году он победил на выборах главы региона с поддержкой 62% избирателей.