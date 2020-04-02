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Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию», — говорится в президентском указе.

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Ранее 2 апреля Гапликов записал видеообращение, в котором заявил, что направил Путину письмо с просьбой снять его с должности главы региона. Он выразил надежду, что проведенная его командой работа станет фундаментом для последующей борьбы с проблемами.

Гапликов возглавлял Коми с 2015 года. В 2016 году он победил на выборах главы региона с поддержкой 62% избирателей.

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Временно исполняющим обязанности главы Коми был назначен Владимир Уйба, который с января 2020 года занимал пост заместителя министра здравоохранения. По специальности Уйба врач-гигиенист и эпидемиолог.

По официальным данным, Республика Коми занимает четвертое место среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. К 2 апреля там подтверждено 56 заразившихся, один человек выздоровел. При этом большинство зараженных коронавирусом — 55 — выявили в городской больнице Эжвинского района республики, помещенной в конце марта на строгий карантин.
Смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано.

Теги: отставка, губернатор, Республика Коми, Сергей Гапликов
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