Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог предположить, почему президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, хотя беседы, по данным Кремля, не было. Об этом пишет ТАСС.

«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным.

Ранее 2 апреля Трамп в Twitter написал, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он также сообщил, что принц беседовал с Путиным. Трамп выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд в ближайшее время сократят добычу нефти на 10–15 млн барр. в сутки.

После этого в Кремле заявили, что переговоров между Путиным и наследным принцем пока не было.