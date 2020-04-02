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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Филиппин приказал стрелять по нарушителям карантина

Фото: Oliver Haynes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что полиция и вооруженные силы будут открывать огонь по тем, кто продолжает протесты и нарушает порядок во время карантина. Полный текст национального обращения опубликовало издание Philippine Star.

«Я приказал полиции, военным...если будет конфликт или начнется драка, из-за которой ваша жизнь будет в опасности, застрелите их (нарушителей), — сказал Дутерте. 

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Глава национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа объяснил, что полиция не будет расстреливать людей после слов президента, сообщало издание. Он отметил, что это было просто сильное послание, которое верно оценили все сотрудники правоохранительных органов.

Заявление Дутерте связано с недавними задержаниями на Филиппинах за нарушение ограничительных мер. С середины марта власти ввели усиленный карантин из-за коронавируса на острове Лусон. 1 апреля стало известно, что в городе Кесон-Сити полиция разогнала массовое собрание и арестовала 20 человек за нарушение правил карантина.

Управление полиции сообщило, что нарушители порядка требовали продовольствие, которое им обещало правительство. Позже представители мэрии города уточнили, что жителям протестующего района уже направили помощь, однако ее получили еще не все.

На 1 апреля на Филиппинах обнаружили 2084 заболевших коронавирусом, передавал СNN Philippines. Умерли в стране 88 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Филиппины, коронавирус
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