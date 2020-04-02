Президент Филиппин приказал стрелять по нарушителям карантина

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что полиция и вооруженные силы будут открывать огонь по тем, кто продолжает протесты и нарушает порядок во время карантина. Полный текст национального обращения опубликовало издание Philippine Star.

«Я приказал полиции, военным...если будет конфликт или начнется драка, из-за которой ваша жизнь будет в опасности, застрелите их (нарушителей), — сказал Дутерте.

Глава национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа объяснил, что полиция не будет расстреливать людей после слов президента, сообщало издание. Он отметил, что это было просто сильное послание, которое верно оценили все сотрудники правоохранительных органов.

Заявление Дутерте связано с недавними задержаниями на Филиппинах за нарушение ограничительных мер. С середины марта власти ввели усиленный карантин из-за коронавируса на острове Лусон. 1 апреля стало известно, что в городе Кесон-Сити полиция разогнала массовое собрание и арестовала 20 человек за нарушение правил карантина.