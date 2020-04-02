Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Умар Джабраилов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы.

По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово". Telegram-канал «112» сообщил, что скорую в отель вызвал водитель бизнесмена. В гостинице «Измайлово Альфа» РБК сообщили, что сегодня Умара Джабраилова не госпитализировали. «Сегодня скорую помощь не вызывали», — сказали в отеле.

По данным Telegram-канала Mash, Джабраилова увезли в НИИ Склифосовского с ранениями рук. Отмечалось, что к приезду скорой бизнесмен замотал порезы полотенцем, объяснив произошедшее шоковым состоянием.

На звонки РБК бизнесмен не ответил.