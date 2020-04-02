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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Умар Джабраилов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы.

По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово". Telegram-канал «112» сообщил, что скорую в отель вызвал водитель бизнесмена.  В гостинице «Измайлово Альфа» РБК сообщили, что сегодня Умара Джабраилова не госпитализировали. «Сегодня скорую помощь не вызывали», — сказали в отеле.

По данным Telegram-канала Mash, Джабраилова увезли в НИИ Склифосовского с ранениями рук. Отмечалось, что к приезду скорой бизнесмен замотал порезы полотенцем, объяснив произошедшее шоковым состоянием.

На звонки РБК бизнесмен не ответил.

Умар Джабраилов рассказал о желании вновь стать сенатором
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В августе 2017 года экс-сенатор Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в Москве. Он совершил несколько выстрелов из пистолета в потолок и заявил прибывшим на место полицейским, что не сдастся без боя, в связи с чем был задержан. Также в его номере были обнаружены пустые бутылки и наркотики.

Позднее в том же году Джабраилов был оштрафован за употребление наркотических средств и признан виновным в хулиганстве с применением оружия. Экс-сенаторру был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Свое поведение бизнесмен сначала объяснял случайностью при проверке оружия, однако позднее заявлял о «провокациях» со стороны администрации гостиницы и «недостойном поведении» персонала. После этого Джабраилов признался, что причиной его поступка стал «нервный срыв» из-за отказа бизнесменов помогать его благотворительному фонду.

Умар Джабраилов с 2004 по 2009 год представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации России, являясь замглавы комитета по международным делам. В период с 2009 по 2013 год находился в статусе советника помощника президента России по международным делам Сергея Приходько. В 2015 году стал руководителем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Сейчас Джабраилов является совладельцем «Аванти СтройГрупп», которая возводит ЖК «ЗИЛАРТ» на территории бывшего ЗИЛа. После инцидента в гостинице Four Seasons он был исключен из партии «Единая Россия» за «дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам» действия.

Теги: госпитализация, гостиница, Умар Джабраилов
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