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Синоптики пообещали москвичам дождь и порывистый ветер

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Облачная погода, небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 2 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневное время в столице температура достигнет плюс 5–7 градусов. Ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В Подмосковье ожидается от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов выше. В ночь на пятницу температура опустится до минус 2 градусов. Ветер 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РБК заявил, что средняя месячная температура в большинстве регионов России в апреле ожидается около и выше нормы. Однако, по его словам, равномерного повышения температуры ожидать не стоит, в столицы обязательно будут периоды похолодания. По предварительным данным, осадков тоже выпадет около нормы.

Синоптик также отметил, что превышение температурной нормы не будет таким значительным, как в предыдущие месяцы.

Теги: Москва, погода, Гидрометцентр России
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