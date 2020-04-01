В Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с температурой выше нормы

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В апреле в большинстве регионов России средняя месячная температура ожидается около и выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По предварительным данным, осадков тоже выпадет около нормы.

«Конечно, это превышение не будет таким значительным, как в прошлые месяцы — 6–8 градусов. Погода в целом будет неоднородной. Явного равномерного повышения температуры не будет, обязательно будут волны холода», — сказал он.

По его словам, прошедшая ночь с 31 марта на 1 апреля оказалась одной из самых холодных в 2020 году. Он рассказал, что во Внуково и Можайске было минус 9,5 градуса, в Клину и Дмитрове — минус 8,5 градуса, а в районе музея Новый Иерусалим — минус 11 градусов.

Вильфанд отметил, что похолодание обусловлено двумя факторами: северными потоками воздуха и тем, что при отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание постилающей поверхности.