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В Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с температурой выше нормы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В апреле в большинстве регионов России средняя месячная температура ожидается около и выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По предварительным данным, осадков тоже выпадет около нормы.

«Конечно, это превышение не будет таким значительным, как в прошлые месяцы — 6–8 градусов. Погода в целом будет неоднородной. Явного равномерного повышения температуры не будет, обязательно будут волны холода», — сказал он.

По его словам, прошедшая ночь с 31 марта на 1 апреля оказалась одной из самых холодных в 2020 году. Он рассказал, что во Внуково и Можайске было минус 9,5 градуса, в Клину и Дмитрове — минус 8,5 градуса, а в районе музея Новый Иерусалим — минус 11 градусов.

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Вильфанд отметил, что похолодание обусловлено двумя факторами: северными потоками воздуха и тем, что при отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание постилающей поверхности.

Согласно прогнозу, в Москве 1 апреля воздух прогреется до плюс 3–5 градусов. Ветер сменится с северного на северо-западный. «Плюс солнце уже очень насыщенное и будет нагревать подстилающую поверхность, будет нагреваться воздух», — сказал он.

По словам Вильфанда, в результате 1 апреля будет очень большой суточный ход температуры, в течение дня перепад составит 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что к субботе, 4 апреля, воздух прогреется до плюс 7–12 градусов. Ночные температуры тоже будут положительные — от 0 до плюс 3 градусов, отметил он. Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели тоже будет плюс 9–12 градусов. «Такой температурный фон выше климатической нормы на 2–3 градуса», — рассказал синоптик.

Теги: погода, апрель, новости РБК
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