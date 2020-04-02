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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о возможной отмене визита Абэ в Москву на 75-летие Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить свой визит в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Абэ должен был посетить церемонию, посвященную 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне. По словам источников агентства, премьер-министр склоняется к отмене поездки.

Японское агентство Jiji Press, ссылаясь на источники в правительстве, также сообщает, что Абэ рассматривает вариант отмены визита.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В середине марта Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не собираются отменять майский парад по случаю 75-летия Победы в Москве из-за коронавируса. Он уточнил, что ограничение числа участников массовых мероприятий, введенное в столице, действует до конца апреля. Будет ли это ограничение продлено, власти решат исходя из эпидемиологической обстановки.
 

Теги: Япония, визит, коронавирус, Победа
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