В Приморье выписали еще одну заразившуюся коронавирусом пациентку
В Приморском крае выписали вторую пациентку, вылечившуюся от коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.
Как отмечается в сообщении, женщина поступила в больницу в самом начале болезни, благодаря чему своевременно получила всю необходимую медицинскую помощь. Она стала второй пациенткой в регионе, победившей инфекцию.
По последним данным, в Приморье подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. После выписки двоих пациентов в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 остались три человека с положительными анализами на COVID-19.
Роспотребнадзор, mos.ru
Кроме того, в регионе есть два неподтвержденных случая коронавируса, анализы этих людей направили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для уточнения диагноза.