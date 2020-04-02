В Приморье выписали еще одну заразившуюся коронавирусом пациентку

В Приморском крае выписали вторую пациентку, вылечившуюся от коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается в сообщении, женщина поступила в больницу в самом начале болезни, благодаря чему своевременно получила всю необходимую медицинскую помощь. Она стала второй пациенткой в регионе, победившей инфекцию.

По последним данным, в Приморье подтверждены пять случаев заражения коронавирусом. После выписки двоих пациентов в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 остались три человека с положительными анализами на COVID-19.

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Кроме того, в регионе есть два неподтвержденных случая коронавируса, анализы этих людей направили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для уточнения диагноза.