В МВД оценили соблюдение режима самоизоляции россиянами

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Жители России достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД Станислав Наумов.

«В целом режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно. <...> Количество правонарушений, выявленных в данной сфере, в целом по стране остается незначительным, что, на мой взгляд, говорит об эффективности предпринимаемых на сегодня мер», — сообщил Наумов.

По его словам, контролировать соблюдение карантина гражданами во многом помогает система видеонаблюдения.

Наумов также отметил, что в полиции наблюдают некоторое снижение преступлений, совершенных в общественных местах. В Москве с момента введения режимных мероприятий число квартирных краж снизилось почти на четверть по сравнению с обычной статистикой, добавил он.