В Петербурге три больницы остановили прием пациентов из-за COVID-19

Фото: Михаил Мироненко / ТАСС

В Санкт-Петербурге ограничили работу трех больниц после обнаружения в них заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте комитета здравоохранения города.

Коронавирус занесли в городскую больницу Святого Георгия, Александровскую больницу и Введенскую больницу.

«Во все отделения больниц приостанавливается прием новых пациентов», — уточняется в сообщении. Кроме того, запрещается выписка пациентов из этих больниц, перевод больных в другие стационары разрешен только в случае угрозы для жизни.

1 апреля в Санкт-Петербурге за сутки нашли 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе зафиксировано 127 случаев заражения, семь человек выздоровели, двое умерли.