Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:40 Общее собрание клубов РПЛ пройдет по видеосвязи Спорт, 19:34 Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС Политика, 19:24 Кабмин допустил рассмотрение COVID-19 как форс-мажора по договорам аренды Общество, 19:17 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 19:04 Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Общество, 18:57 Сервисы электронных кошельков сообщили об отсрочке передачи данных в ФНС Финансы, 18:53 Тысячи серверов Microsoft оказались заражены ПО для добычи криптовалюты Крипто, 18:52 Уимблдонский теннисный турнир отменили впервые с 1945 года Спорт, 18:52 «Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка Бизнес, 18:44 В Совфеде назвали способы отследить покидающих дома москвичей Общество, 18:43 Власти предложили продлить нерабочую неделю в России Общество, 18:33 Коронавирус: демография, математика и модели распространения Футурология, 18:32  В московском метро появится разметка для соблюдения дистанции Общество, 18:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кабмин допустил рассмотрение COVID-19 как форс-мажора по договорам аренды

Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что введенные из-за коронавируса ограничения могут проходить как форс-мажор по договору аренды. Об этом он сообщил во время первого дистанционного совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Меры по противодействию распространению корона­вируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды», — сказал Мишустин.

Малый и средний бизнес уже получил в качестве господдержки отсрочку по арендным платежам за федеральное имущество. По оценке Мишустина, федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 20 млрд руб.

Кремлевский пакет: кому помогут антикризисные инициативы Владимира Путина
Мнение

По словам Мишустина, правительство понимает, что большая часть рынка аренды относится к частной коммерции. Власти порекомендуют регионам и муниципалитетам снизить имущественный налог для арендодателей в обмен на снижение арендных ставок или отсрочку платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.

Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом
Политика

Мишустин заявил, что правительство разрешит субъектам МСП временно не платить штрафы и пенни за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам. Отключать услуги из-за задолженности также не будут. Эта мера коснется предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях.

Ранее Мишустин сообщил о ₽1,4 трлн, заложенных в федеральном бюджете на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В первую очередь правительство поможет предприятиям в сферах транспорта, культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и образования. Эти области признаны наиболее пострадавшими.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, договор аренды
Материалы по теме
Мишустин поручил следить за состоянием системообразующих предприятий
Общество
Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли
Бизнес
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter