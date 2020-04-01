Кабмин допустил рассмотрение COVID-19 как форс-мажора по договорам аренды

Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что введенные из-за коронавируса ограничения могут проходить как форс-мажор по договору аренды. Об этом он сообщил во время первого дистанционного совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Меры по противодействию распространению корона­вируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды», — сказал Мишустин.

Малый и средний бизнес уже получил в качестве господдержки отсрочку по арендным платежам за федеральное имущество. По оценке Мишустина, федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 20 млрд руб.

По словам Мишустина, правительство понимает, что большая часть рынка аренды относится к частной коммерции. Власти порекомендуют регионам и муниципалитетам снизить имущественный налог для арендодателей в обмен на снижение арендных ставок или отсрочку платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.