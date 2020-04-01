Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля
В московской мэрии сообщили, что информация о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Гульнару Пенькову.
«Нет <…> мы не даем таких сроков», — заявила Пенькова.
Ранее, 1 апреля, русская служба Би-би-си сообщила, что столичные власти рассчитывают, что объявленный 29 марта режим полной самоизоляции продлится до конца этого месяца.
Ее источники говорили, что власти опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки роста выявленных случаев коронавируса. Кроме того, отмечалось, что причиной продления могут стать чартерные рейсы, которые доставят из-за границы россиян.