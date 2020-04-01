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Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В московской мэрии сообщили, что информация о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Гульнару Пенькову.

«Нет <…> мы не даем таких сроков», — заявила Пенькова.

Ранее, 1 апреля, русская служба Би-би-си сообщила, что столичные власти рассчитывают, что объявленный 29 марта режим полной самоизоляции продлится до конца этого месяца.

Ее источники говорили, что власти опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки роста выявленных случаев коронавируса. Кроме того, отмечалось, что причиной продления могут стать чартерные рейсы, которые доставят из-за границы россиян.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в столице ужесточаются карантинные меры в связи с эпидемией и вводится режим самоизоляции. Он запрещает гражданам выходить на улицу без причин. Передвигаться разрешается только до ближайших магазинов, аптек, за получением медпомощи, для выноса мусора и выгула собак рядом с домом.

Вслед за столицей аналогичные меры были введены в Подмосковье, а в последующие два дня почти во всех российских регионах.

В указе Собянина не назван день окончания самоизоляции. 31 марта оперштаб по борьбе с заболеванием опубликовал памятку, в которой была обозначена дата 14 апреля. Впоследствии сообщение отредактировали и дату убрали.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, карантин, коронавирус
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