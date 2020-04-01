Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в столице ужесточаются карантинные меры в связи с эпидемией и вводится режим самоизоляции. Он запрещает гражданам выходить на улицу без причин. Передвигаться разрешается только до ближайших магазинов, аптек, за получением медпомощи, для выноса мусора и выгула собак рядом с домом.

Вслед за столицей аналогичные меры были введены в Подмосковье, а в последующие два дня почти во всех российских регионах.

В указе Собянина не назван день окончания самоизоляции. 31 марта оперштаб по борьбе с заболеванием опубликовал памятку, в которой была обозначена дата 14 апреля. Впоследствии сообщение отредактировали и дату убрали.