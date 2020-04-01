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Губернатор опроверг сообщения о перекрытом въезде в Самару

Самара, Россия (Фото: samadm.ru)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опроверг появившуюся информацию о перекрытом въезде в столицу региона.

«Увидел ваши сообщения, что въезд в Самару перекрыт. Это не так», — написал он в своем Instagram.

По словам Азарова, при въезде в Самару водителей останавливают сотрудники ГИБДД и сообщают о принятых ограничительных мерах и введенном режиме самоизоляции в регионе. После этого они выясняют цель поездки водителя, и если человек намерен посетить медучреждение, пожилых родителей или закупить товары особой значимости, то машину пропускают.

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«Тем, кто едет в Самару погулять, — да, им советуют вернуться в свой дом и соблюдать режим самоизоляции», — заключил глава региона.

Ранее некоторые СМИ писали, что въезд в Самару закрыли из-за коронавируса и в город могут попасть только те, у кого есть самарская прописка или специальное разрешение.

В среду, 1 апреля, стало известно, что въезд и выезд из Чеченской Республики полностью закроют с 5 апреля из-за пандемии коронавируса.

Теги: Самара, губернатор, въезд, опровержение
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