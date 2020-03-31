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В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Со 2 апреля в Саратовской области введут пропускную систему для работающих граждан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства области опубликовано на региональном портале нормативно правовых актов.

В документе говорится, что в регионе вводятся ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Однако ограничения не действуют на обладателей специальных пропусков.

Пропуска будут выдаваться работникам организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность не приостановлена во время режима полной самоизоляции.

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Пропуска своим сотрудникам будут выдавать сами работодатели, но они должны быть установленной формы и обязательно утверждены муниципальными или региональными властями. Пропуск также должен подкрепляться документом, удостоверяющим личность.

Ранее 30 марта в Саратовской области ввели режим самоизоляции жителей по примеру Москвы и Подмосковья. Гражданам разрешили выходить из дома только за экстренной медпомощью, для похода на работу, за продуктами или лекарствами, выгула животных или выноса мусора.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Саратовская область, коронавирус, новости РБК
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