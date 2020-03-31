В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

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Со 2 апреля в Саратовской области введут пропускную систему для работающих граждан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства области опубликовано на региональном портале нормативно правовых актов.

В документе говорится, что в регионе вводятся ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Однако ограничения не действуют на обладателей специальных пропусков.