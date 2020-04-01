В Москве неизвестный напал на сотрудника магазина «Магнит»

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Неизвестный напал с ножом на сотрудника магазина в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным полиции, инцидент произошел около 13.00 мск в магазине по адресу ул. Селигерская 16 а, строение 1.

«В помещении магазина неизвестный, предметом похожим на нож, причинил ранение сотруднику магазина, после чего скрылся», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе розничной сети «Магнит» рассказали РБК, что сотрудник магазина был госпитализирован с повреждением кисти.

«Покупатель на вопрос сотрудника магазина о том, не забыл ли он оплатить товар, достал большой нож и ударил им работника по руке. Персонал торговой точки незамедлительно вызвал скорую помощь и полицию», — сообщили в компании.

Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего позднее задержали. «При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем сотрудник полиции, в соответствии с федеральным законом «О полиции», применил табельное оружие, произвел предупредительный выстрел», — уточнили в пресс-службе.