У безработной москвички украли имущество на 5 млн руб.

В московском районе Митино неизвестные украли имущество из квартиры безработной женщины, материальный ущерб составил около 5 млн 260 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, вечером 14 января им поступило сообщение от безработной жительницы улицы Рословка 1984 года рождения. Женщина заявила, что в период со 2 по 14 января неизвестные отжали пластиковое окно на втором этаже, проникли в ее квартиру и украли ее имущество.

Следователи возбудили уголовное дело по п.«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В начале января в Новой Москве неизвестные злоумышленники обокрали безработного жителя столицы. Они похитили из его жилища 3 млн руб., €500 и $6 тыс. наличными, три норковые шубы и ювелирные изделия, после чего скрылись с похищенным имуществом. Общий ущерб оценивается в 6,73 млн руб.