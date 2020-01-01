У пенсионерки украли сумку с более 10 млн руб. в магазине в Москве

У пенсионерки украли сумку с более 10 млн руб. в магазине в Москве

Неизвестный похитил у пенсионерки в одном из магазинов Москвы сумку, в которой находилось более 10 млн руб. и телефон. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел 31 декабря по адресу: поселок Московский, деревня Говорово, строение 20. Злоумышленник похитил из тележки для продуктов сумку женщины, а затем скрылся с места происшествия. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

27 декабря неизвестный похитил из офиса на северо-востоке Москвы почти 10,5 млн руб. Как установили правоохранители, неизвестный проник в кабинет офиса, подобрал коды к сейфу и похитил деньги. По факту случившегося возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).