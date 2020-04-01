В Оренбурге начали проверку после утечки данных о прибывших из-за рубежа

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Полицейские в Оренбургской области начали проверку после появления в Сети персональных данных местных жителей, приехавших из-за границы, сообщили РБК в региональном управлении МВД. Списки людей с именами, фамилиями, адресами, датами рождения и адресами появились в группе «Коронавирус Оренбург» в Viber, сообщали «Эхо Москвы в Оренбурге» и телеграм-канал «Незыгарь».

«По данному факту руководством УМВД России по Оренбургской области подразделениям поручено проведение проверки. При установлении лиц, допустивших утечку персональных данных граждан, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщил представитель управления.

В пресс-службе правительства области РБК заявили, что публикация персональных данных не связана с Минздравом.

«Информация, распространенная в СМИ, отчасти верна, отчасти нет. В одном из пабликов в Viber действительно были опубликованы персональные данные жителей, но они быстро были удалены. Это не связано с действиями сотрудников Минздрава. В частности, в этих списках использовалась формулировка «сторожевой контроль». В здравоохранении это понятие не употребляется», — пояснила представитель правительства.