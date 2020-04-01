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Приюты для животных заявили о нехватке сборов и волонтеров из-за вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пожертвования на содержание приютов для бездомных животных сократились из-за распространения коронавируса, а действующие ограничения по передвижению не позволяют волонтерам оказывать помощь организациям. Об этом РБК рассказали зоозащитники и работники приютов.

«У нас в Москве 13 муниципальных приютов и около 20 тыс. животных содержаться там. И сейчас в связи с карантином вход туда запрещен. Мы обращались с письмами в правительство, и в мэрию, и в разные структуры, для того чтобы нам выдали хотя бы несколько спецпропусков. Но пока никакого ответа не дождались», — сообщила РБК волонтер муниципального приюта «Красная сосна» Наталья Анашина.

По ее словам, на такое количество животных не хватает сил сотрудников, которые должны убирать клетки и кормить питомцев. «Поэтому мы очень сильно переживаем и просим, чтобы нам разрешили посещать приюты и помогать животным. А пока мы наблюдаем за приютами издалека», — добавила она.

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Как рассказала РБК директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, организация занимается помощью безнадзорным животным, которые живут на улице. «Их подкармливали пожилые люди в основном. Сейчас они просто не могут выйти из дома и сделать это», — пояснила она. Для решения этой проблемы волонтеры в рамках проекта «Накорми» координируют людей, которые живут рядом с теми локациями, где есть бездомные животные, и кормят их в период эпидемии, уточнила зоозащитница.

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По мнению президента благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасии Комагиной, в регионах ситуация с приютами складывается еще хуже.

«Например, в Петрозаводске отменили проезд на общественном транспорте. А вы понимаете, сколько нужно денег, чтобы добраться на такси до работы, особенно тем, кто работает в приюте за зарплату 12 тыс. руб.», — отметила она. Комагина пояснила, что такие учреждения в большей степени выживают за счет акций и сборов от неравнодушных людей.

«Средств хватит еще на две недели, но что дальше? У всех очень упаднические настроения. Нужны сознательные люди, которые могли бы помочь приютам», — сказала она.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заболели 2777 человек, из них 24 человека скончались. Для борьбы с распространением вируса большинство российских регионов ввели режим обязательной самоизоляции граждан, отменили все массовые мероприятия, закрыли все развлекательные учреждения и места отдыха.

Теги: бездомные животные, зоозащитники, приют для животных, новости РБК
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