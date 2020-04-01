Приюты для животных заявили о нехватке сборов и волонтеров из-за вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пожертвования на содержание приютов для бездомных животных сократились из-за распространения коронавируса, а действующие ограничения по передвижению не позволяют волонтерам оказывать помощь организациям. Об этом РБК рассказали зоозащитники и работники приютов.

«У нас в Москве 13 муниципальных приютов и около 20 тыс. животных содержаться там. И сейчас в связи с карантином вход туда запрещен. Мы обращались с письмами в правительство, и в мэрию, и в разные структуры, для того чтобы нам выдали хотя бы несколько спецпропусков. Но пока никакого ответа не дождались», — сообщила РБК волонтер муниципального приюта «Красная сосна» Наталья Анашина.

По ее словам, на такое количество животных не хватает сил сотрудников, которые должны убирать клетки и кормить питомцев. «Поэтому мы очень сильно переживаем и просим, чтобы нам разрешили посещать приюты и помогать животным. А пока мы наблюдаем за приютами издалека», — добавила она.

Как рассказала РБК директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, организация занимается помощью безнадзорным животным, которые живут на улице. «Их подкармливали пожилые люди в основном. Сейчас они просто не могут выйти из дома и сделать это», — пояснила она. Для решения этой проблемы волонтеры в рамках проекта «Накорми» координируют людей, которые живут рядом с теми локациями, где есть бездомные животные, и кормят их в период эпидемии, уточнила зоозащитница.