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В Кремле ответили на сообщения о просьбе Белоруссии помочь из-за вируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в нынешней ситуации с коронавирусом исходит из того, что все страны находятся «в одной лодке». Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал статью «Коммерсанта» о том, что Белоруссия попросила у России помощь в борьбе с распространением заболевания.

Песков отметил, что не знает, были ли подобные обращения по дипломатическим каналам. «Но президент Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке и это общий вызов для всех», — сказал пресс-секретарь.

В Белорусии от коронавируса умер первый человек
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По мнению Путина, бороться с вирусом без взаимодействия и партнерства невозможно, отметил Песков. Пресс-секретарь заявил, что это касается всех государств в мире. «В случае, когда мы говорим о нашей братской стране, ситуация особенная», — сказал он.

По данным «Коммерсанта», белорусские власти попросили Россию помочь с тестами на наличие коронавируса, медицинскими масками и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее, в марте, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом психозом. По его словам, после того как Россия закрыла границу с Белоруссией, российские ретейлеры попросили Минск помочь с продуктами питания из-за начала их дефицита.

По данным Минздрава Белоруссии, в стране под медицинским наблюдением и на лечении от коронавируса находятся 157 человек, два пациента умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, коронавирус
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