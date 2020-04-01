В Кремле ответили на сообщения о просьбе Белоруссии помочь из-за вируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в нынешней ситуации с коронавирусом исходит из того, что все страны находятся «в одной лодке». Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал статью «Коммерсанта» о том, что Белоруссия попросила у России помощь в борьбе с распространением заболевания.

Песков отметил, что не знает, были ли подобные обращения по дипломатическим каналам. «Но президент Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке и это общий вызов для всех», — сказал пресс-секретарь.

По мнению Путина, бороться с вирусом без взаимодействия и партнерства невозможно, отметил Песков. Пресс-секретарь заявил, что это касается всех государств в мире. «В случае, когда мы говорим о нашей братской стране, ситуация особенная», — сказал он.

По данным «Коммерсанта», белорусские власти попросили Россию помочь с тестами на наличие коронавируса, медицинскими масками и аппаратами искусственной вентиляции легких.