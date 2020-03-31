Число выздоровевших после COVID-19 в Москве увеличилось до 70

Фото: АГН «Москва»

В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции увеличилось до 70 человек, сообщается в Telegram-канале городского оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших», — цитирует опрештаб заместителя мэра города Анастасию Ракову.

Всего, по ее словам, из московских больниц за последние сутки выписали 42 пациента, перенесших коронавирус.

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