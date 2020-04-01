Subaru объявила о приостановке работы завода в Японии из-за коронавируса

Фото: Hitoshi Yamada / Zuma / Global Look Press

Японская компания Subaru приостановит производство автомобилей из-за затруднений с покупкой деталей из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Предприятие в японской префектуре Гумма прекратит работать с 11 апреля по 1 мая. Телеканал отмечает, что около 80% автомобилей с этого завода экспортируется в США и другие страны, однако сейчас спрос на машины снизился во всем мире.

С 31 марта производство в префектуре Фукуока также приостановил автоконцерн Nissan. Один из сотрудников компании заразился коронавирусом. Помимо этого Nissan планирует уволить около 3 тыс. сотрудников на трех производствах в Испании, которые приостановили работу из-за вируса.

По данным на 1 апреля, в Японии зарегистрировали 2947 случаев заражения новым коронавирусом с учетом пассажиров круизного лайнера в порту Йокагамы, пишет NHK со ссылкой на Минздрав.