Московское метро снизит на 50% плату за право торговли

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Московский метрополитен в два раза снизит плату за право торговли на своей территории. Соответствующие меры будут введены для предпринимателей в качестве поддержки в борьбы с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного дептранса.

«Мы решили поддержать предпринимателей и на 50% снизили плату за право торговли на территории Московского метро на время режима повышенной готовности. Речь идет также о размещении объектов торговли и сервиса в подуличных переходах и вестибюлях», — говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, московский метрополитен заключил около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинговых аппаратов и право торговли в киосках и павильонах. Он отметил, что в ближайшее время с ними заключат дополнительные соглашения о снижении платы.

По состоянию на 10:00 31 марта пассажиропоток в метро снизился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 30 марта в Москве и Подмосковье для жителей действует домашний режим самоизоляции для независимо от возраста. Покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной помощью, для похода в ближайший магазин, на работу или для прогулки с собакой.

Согласно данным на 31 марта, в России число заразившихся коронавирусом достигло 2337 человек. Выздоровел 121 человек, 17 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 73 регионах.