Только 10% новых пациентов с COVID-19 в Москве приехали из-за границы

Медцентр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Только у 10% из тех, у кого в последние сутки подтвердили коронавирус в столице, в последние две недели вернулись из-за границы, говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

Всего за последние сутки в Москве подтвердили 387 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 31 марта, всего в городе 1613 человек с диагнозом COVID-19.

Большинство новых заболевших — люди в возрасте от 40 до 65 лет (около 40%), почти 35% — пациенты в возрасте от 18 до 40 лет. Пожилые люди старше 65 лет — 20%, а 5% среди новых подтвержденных случаев — дети.

Все пациенты и недавно контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.