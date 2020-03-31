Песков объяснил новые полномочия правительства по вводу режима ЧС

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Правительству необходимы полномочия по введению режима чрезвычайной ситуации в стране или отдельных ее частях, поскольку кабмин занимается «непосредственным менеджментом» ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, зачем правительству эти функции, если ими уже обладает президент, Песков сказал: «Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что у правительства должны быть расширены полномочия в той ситуации».

По его словам, президент, безусловно, обладает аналогичными полномочиями, но «непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса» осуществляет правительство.

Ранее, 31 марта, Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, который расширяет полномочия кабмина, позволяя ему вводить режим повышенной готовности и режим ЧС в отдельных регионах или по всей России.