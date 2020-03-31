Прокуратура потребовала ограничить доступ к публикации о больных COVID-19

Фото: Elise Amendola / AP

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сообщению во «ВКонтакте» о больных коронавирусной инфекцией, содержащее призывы к экстремизму, сообщается на сайте ведомства.

Комментарий обнаружили на странице одного из пензенских сообществ: автор публикации призвал к расправе над заболевшими и закрытию транспортного сообщения с областью.

«В комментарии имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией», — уточняется в сообщении.

Ведомство указало, что такие высказывания подпадают под определение экстремистской деятельности.

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к публикации во «ВКонтакте» и на любых других интернет-ресурсах. Кроме того, материалы проверки направили в УФСБ, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).