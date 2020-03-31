В Москве и Подмосковье из-за коронавируса закроют букмекерские конторы

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Из-за ситуации с распространением коронавируса власти Москвы и Подмосковья временно закрывают букмекерские конторы, сообщили мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.

В Москве букмекерские конторы должны приостановить свою работу с 31 марта. Они будут закрыты до особого распоряжения столичных властей. Как написал Собянин в своем официальном блоге, эти заведения создают для некоторых людей «ненужный соблазн нарушить домашний режим».

По мнению мэра, «работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно». Он отметил, что власти уже приостановили работу ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов и других заведений, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

О том, что букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок в Подмосковье также приостановят свою работу, губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил на своей станице в Instagram.