Готовящимся к полету на МКС космонавтам запретили объятия и рукопожатия

Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (слева направо) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Космонавтам, которые отправятся на МКС, запретили обниматься и пожимать друг другу руки из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» сообщил врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

«У нас категорически запрещены рукопожатия, объятия», — сообщил он.

9 апреля с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) отправятся два российских космонавта Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также один астронавт из США — Кристофер Кэссиди. Они проведут на МКС 196 суток.

Для снижения риска заболевания новым коронавирусом космонавты также укрепляют иммунитет перед отлетом: закаляются, соблюдают режим питания и занимаются общеукрепляющими процедурами, а в гостинице для космонавтов на Байконуре ежедневного проводят дезинфекцию.