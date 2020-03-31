«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за ограничений по коронавирусу

«Аэрофлот» отменил большую часть рейсов на ближайшие три дня из-за ограничения Росавиации по числу прилетающих пассажиров в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о рейсах, которые должны были состояться 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Согласно сообщению, на это время компания сохранит только восемь рейсов.

Так, 31 марта компания выполнит три рейса, в том числе Шереметьево — Дели, Бангкок — Шереметьево и Денпасар — Шереметьево (авиакомпания «Россия»). Остальные запланированные на этот день 24 рейса, в том числе из Мадрида, Тель-Авива, Амстердама, Женевы, Лондона и Берлина отменены.

1 апреля сохранены два рейса: Дели — Шереметьево и Монастир– Шереметьево (авиакомпания «Россия»), а 2 апреля компания выполнит три рейса: Шереметьево — Лондон, Лондон — Шереметьево, а также Коломбо — Шереметьево.

В компании уточнили, что клиенты, которые приобрели билеты на указанные рейсы могут вернуть полную стоимость билетов или однократно изменить дату вылета или маршрут.