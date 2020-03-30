На вокзалах закрыли кафе и непродуктовые магазины из-за вируса

На вокзалах и станциях временно прекратили работу все места общественного питания. Об этом говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.

Исключение составили предприятия, которые занимаются доставкой или работают на вынос, говорится в сообщении.

Кроме того, работу приостановили непродовольственные магазины, за исключением тех, где продают товары первой необходимости. Согласно распоряжению правительства, в список таких товаров входят 23 позиции, в том числе некоторые предметы гигиены, бензин, топливо, газ, а также зоотовары.

С 28 марта во всех российских регионах прекратили работу кафе, торгово-развлекательные центры, театры и другие досуговые учреждения в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.