Власти Чечни отреагировали на видео о «джедаях в Грозном»

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа людей, одетых в черную одежду и с закрытыми черными масками лицами, ходят по городу с полипропиленовыми палками. Других людей на улице не видно.

Ранее СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют палками людей, нарушающих меры против распространения коронавируса.