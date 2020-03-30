Власти Чечни отреагировали на видео о «джедаях в Грозном»
Местные жители на видео под названием «Джедаи появились в Грозном» решили поднять настроение дисциплинированным жителям Чечни, которые сидят дома на карантине. Об этом заявил министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров изданию «Подъем».
«Это пародия. Ребята, видимо, решили посмеяться на тему индийских мер», — отметил он.
В разговоре с РБК Умаров заявил, что чеченские власти никаких распоряжений об «избиении палками нарушителей» карантина не давали. «Жители Чеченской Республики достаточно ответственны и дисциплинированы», — отметил министр.