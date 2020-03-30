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Власти Чечни отреагировали на видео о «джедаях в Грозном»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Местные жители на видео под названием «Джедаи появились в Грозном» решили поднять настроение дисциплинированным жителям Чечни, которые сидят дома на карантине. Об этом заявил министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров изданию «Подъем».

«Это пародия. Ребята, видимо, решили посмеяться на тему индийских мер», — отметил он.

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В разговоре с РБК Умаров заявил, что чеченские власти никаких распоряжений об «избиении палками нарушителей» карантина не давали. «Жители Чеченской Республики достаточно ответственны и дисциплинированы», — отметил министр.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором группа людей, одетых в черную одежду и с закрытыми черными масками лицами, ходят по городу с полипропиленовыми палками. Других людей на улице не видно.

Ранее СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют палками людей, нарушающих меры против распространения коронавируса.

Теги: видео, Чечня, Грозный, власти, новости РБК
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