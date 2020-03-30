Роспотребнадзор заявил о наблюдении за 737 тыс. изолировавшихся россиян
Роспотребнадзор совместно с МВД контролирует порядка 737 тыс. россиян, которые находятся на самоизоляции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает «РИА Новости».
«Обеспечение этой самоизоляции представляется значимой проблемой», — добавила Попова. Она отметила, что в первые двое суток удается взять под контроль порядка 82% всех въехавших в страну. «И еще около 20% оставшихся — это временное пересечение территории Российской Федерации до достижения места их окончательного пребывания», — пояснила Попова.
Роспотребнадзор, mos.ru
23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян по данным операторов сотовой связи. Отслеживание должно проходить на основании информации о геолокации сотового телефона конкретного лица.