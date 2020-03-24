«Теремок» осудил включение «Макдоналдса» в системообразующий список

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Основатель сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров критически отнесся к включению «Макдоналдса» в российский список системообразующих предприятий. Об этом он написал в Facebook.

По словам Гончарова, у российских сетей быстрого питания тоже много сотрудников. Он напомнил, что Россия находится под многолетними санкциями США, но власти поддерживают американский бизнес на территории страны.

«Нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?» — написал Гончаров.

23 марта «Ведомости» сообщили о намерении федеральных властей втрое расширить список системообразующих предприятий. В новой версии документа насчитывается 600 компаний.