Гудков с командой вышли из «Гражданской инициативы»

Дмитрий Гудков (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Дмитрий Гудков и его команда покидают партию «Гражданская инициатива», которую он безуспешно пытался перерегистрировать в Партию перемен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Гудкова.

Политик сообщил, что попытки регистрации Партии перемен «при Путине» больше продолжаться не будут.

Существовавшие планы по перерегистрации «Гражданской инициативы» в Партию перемен Гудков назвал «последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику». Партия провела несколько съездов, готовила необходимую отчетность, однако Верховный суд отказал в перерегистрации. «В этих условиях, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, наша команда решила выйти из «Гражданской инициативы» и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам», — передает пресс-служба слова Гудкова.

Политик выразил благодарность экс-председателю партии Андрею Нечаеву за поддержку.

Ранее о планах Гудкова и его команды покинуть «Гражданскую инициативу» писал «Коммерсантъ». «Гайки закрутили еще сильнее, и регистрация Партии перемен во главе с Дмитрием Гудковым сегодня невозможна», — отметил один из собеседников газеты. Согласно данным «Коммерсанта», «Гражданскую инициативу» вновь возглавит Нечаев, а команда Гудкова намерена принять участие в думских выборах в одномандатных округах.