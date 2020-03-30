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Гудков с командой вышли из «Гражданской инициативы»

Дмитрий Гудков (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Дмитрий Гудков и его команда покидают партию «Гражданская инициатива», которую он безуспешно пытался перерегистрировать в Партию перемен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Гудкова.

Политик сообщил, что попытки регистрации Партии перемен «при Путине» больше продолжаться не будут.

Существовавшие планы по перерегистрации «Гражданской инициативы» в Партию перемен Гудков назвал «последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику». Партия провела несколько съездов, готовила необходимую отчетность, однако Верховный суд отказал в перерегистрации. «В этих условиях, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, наша команда решила выйти из «Гражданской инициативы» и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам», — передает пресс-служба слова Гудкова.

Политик выразил благодарность экс-председателю партии Андрею Нечаеву за поддержку.

Ранее о планах Гудкова и его команды покинуть «Гражданскую инициативу» писал «Коммерсантъ». «Гайки закрутили еще сильнее, и регистрация Партии перемен во главе с Дмитрием Гудковым сегодня невозможна», — отметил один из собеседников газеты. Согласно данным «Коммерсанта», «Гражданскую инициативу» вновь возглавит Нечаев, а команда Гудкова намерена принять участие в думских выборах в одномандатных округах.

Партия «Гражданская инициатива» была создана Нечаевым в 2013 году. В 2018 году она выдвинула Ксению Собчак на президентские выборы, после чего в 2018 году Собчак, Гудков и Нечаев объявили о перерегистрации партии в Партию перемен. Учредительный съезд прошел в июне 2018 года, на нем члены партии согласились на переименование и ребрендинг. В 2019 году Ксения Собчак прекратила финансирование «Гражданской инициативы» из-за разногласий с Гудковым.

Минюст несколько раз отказывал партии в перерегистрации. Как говорил РБК Гудков, обвинения Минюста заключались в неправильном формировании ревизионной комиссии и нелигитимном избрании политика лидером партии. В ноябре 2019 года ведомство обратилось в Верховный суд с требованием приостановить деятельность партии. В январе 2020 года ВС приостановил деятельность «Гражданской инициативы» на три месяца.

Теги: Дмитрий Гудков, «Гражданская инициатива»
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