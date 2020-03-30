Посольство направило в Госдеп запрос о здоровье заключенных в США россиян

Посольство России в США на фоне ситуации с распространением коронавирусной инвекции COVID-19 запросило у Госдепартамента США информацию о состоянии здоровья российских граждан, отбывающих наказание в американских тюрьмах. Об этом говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Незамедлительно направили в Государственный департамент запрос о состоянии здоровья росграждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях. Безусловно, посольство внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян. Продолжаем находиться в тесном контакте с местными властями», — говорится в заявлении российского дипломата.

Российская сторона призвала Вашингтон руководствоваться соображениями гуманности и максимально оперативно принимать меры по профилактике заболевания и оказывать соотечественникам медицинскую помощь.

28 марта в одной из тюрем США от коронавируса скончался первый заключенный. Речь идет о 49-летнем Патрике Джонсе, отбывавшем наказание в тюрьме Оакдейла в штате Луизиана за владение наркотическими веществами с намерением распространения. Изначально он пожаловался на длительный кашель. Впоследствии заключенного поместили в больницу, где у него подтвердился положительный результат на наличие коронавирус. Заключенный также имел хронические проблемы со здоровьем.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 142 тыс. человек. Скончались свыше 2 тыс. человек. Таким образом, США занимают первую строчку в списке стран по числу заразившихся коронавирусом граждан. Тяжелая ситуация также наблюдается в странах Европы — Италии, Испании, Франции, а также в Иране, Ираке и Южной Корее.