МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 марта

Дождь, мокрый снег, а также ветер ожидаются в в Москве 30. Соответствующий прогноз размещен на сайте столичного главка МЧС России.

«С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам спасатели посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителям рекомендовали избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

29 марта температура воздуха в Москве побила установленный в 2007 году рекорд, достигнув отметки в 17,4 градуса. Предыдущий показатель составил 16,5 градуса тепла.

Согласно прогнозу руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие сутки в Москве ожидается резкое похолодание, а в полночь температура перейдет отметку ноль градусов. Днем снижение температуры продолжится, добавил метеоролог.