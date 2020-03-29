Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин и его администрация будут работать в обычном режиме, несмотря на введенные в Москве ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

«Органы госвласти, включая президента, в любом случае продолжают работать», — сказал он.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта все москвичи должны будут соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Выйти на улицу можно будет только за продуктами, в аптеку или для поездки на работу в случае необходимости.

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