Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Жители трех городов Краснодарского края — Геленджика, Крымска и Новороссийска — остались без воды из-за прорыва на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, сообщается на сайтах городских администраций.
Как уточнила пресс-служба администрации Крымска, авария произошла в ночь на 22 декабря в районе поворота на хутор Евсеевский. Специалисты откачивают воду, по предварительным данным местных властей, на устранение аварии понадобятся сутки.
На это время подачу воды в Крымске, Геленджике и Новороссийске прекратили, в городах организовали подвоз питьевой воды жителям.
23 декабря в Крымске будут закрыты детские сады, которые запитаны от Троицкого группового водопровода. Школы будут работать по ограниченной программе.
РБК направил запросы в администрацию ГУП КК «Кубаньводкомплекс», в пресс-службу МУП «Водоканал города Новороссийска», ООО «Водоканал Крымск» и в пресс-службу МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Геленджика.