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Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
По данным МЧС, без воды остались более 160 тыс. человек. Как ожидают местные власти, аварию устранят в течение суток
Фото: krymsk-region.ru

Жители трех городов Краснодарского края — Геленджика, Крымска и Новороссийска — остались без воды из-за прорыва на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, сообщается на сайтах городских администраций.

Как уточнила пресс-служба администрации Крымска, авария произошла в ночь на 22 декабря в районе поворота на хутор Евсеевский. Специалисты откачивают воду, по предварительным данным местных властей, на устранение аварии понадобятся сутки.

На это время подачу воды в Крымске, Геленджике и Новороссийске прекратили, в городах организовали подвоз питьевой воды жителям.

23 декабря в Крымске будут закрыты детские сады, которые запитаны от Троицкого группового водопровода. Школы будут работать по ограниченной программе.

РБК направил запросы в администрацию ГУП КК «Кубаньводкомплекс», в пресс-службу МУП «Водоканал города Новороссийска», ООО «Водоканал Крымск» и в пресс-службу МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Геленджика.

Из-за прорыва трубы Новороссийск и Геленджик остались без воды
Общество

Как сообщили ТАСС в МУП «Водоканал» Новороссийска, от водоснабжения отключили 70% жителей города. Всего без воды остались более 160 тыс. человек, почти 6,5 тыс. жилых домов и 48 социально значимых объектов, заявили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. В устранении аварии участвуют 62 человека и 28 единиц техники.

В середине августа из-за аварии на Троицком водопроводе в трех городах также возникли проблемы с водоснабжением. Для ее ликвидации пришлось остановить работу насосных станций.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: авария, водоснабжение, Краснодарский край
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