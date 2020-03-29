Тележурналисты записали обращение с призывом оставаться дома

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Крупнейшие российские телеканалы присоединились к акции «Оставайся дома», которая направлена на поддержку ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдингов «Газпром-Медиа», ВГТРК и Национальной медиа группы.

В сообщении указывается, что речь идет о 17 каналах, среди которых — «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ3, «Матч ТВ», СТС и другие.

Отмечается, что с 29 марта телеканалы начали показывать в эфире межпрограммные заставки с просьбой оставаться дома. Кроме того, видеообращения о необходимости изоляции записали многие тележурналисты, в том числе Дмитрий Борисов, Вадим Такменев, Дмитрий Губерниев и Регина Тодоренко. Указывается, что в роликах они рекомендовали программы, которые можно посмотреть по телевизору из дома.