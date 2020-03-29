Эксперт назвал дефицитный в России товар стоимостью полмиллиона рублей

В России на фоне распространения коронавирусной инфекции стало проблематичным приобрести высокоточный тепловизор для измерения температуры тел людей на входе в здание. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

По его словам, стоимость хорошего тепловизора сейчас составляет 300-500 тыс. руб.

«На рынке объем тепловизоров очень малый. Их количество не рассчитано на такую пандемию, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — рассказал Андриевский.

Он отметил, что обычно этими устройствами пользуются военные и спасатели. Но сейчас заказы на тепловизоры массово приходят от российских компаний, которые ставят их на входе для измерения температуры тела сотрудников.