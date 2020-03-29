В ночь на 29 марта в Великом Новгороде произошел крупный пожар на производственной территории. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 1:30 по местному времени (совпадает с московским). Загорелась кровля административно-бытового здания на улице Нехинской, 57.

На момент прибытия пожарных огонь успел охватить площадь в 300 кв. м и продолжал распространяться. В 1:59 пожару был присвоен повышенный ранг № 2. Спустя час его удалось локализовать.

В 4:16 было объявлено о ликвидации открытого горения. «РИА Новости» уточняет, что общая площадь возгорания составила 840 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.