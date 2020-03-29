В Ростове полностью ликвидировали крупное возгорание камыша

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В 1:27 по местному времени (совпадает с московским) пожарные ликвидировали открытое горение, а спустя 16 минут сообщили о полной ликвидации пожара на площади 10 га.

Пожар в Ростове-на-Дону начался вечером 28 марта на улице Чемордачка недалеко от стадиона «Ростов-Арена». Там загорелся камыш на большой площади. Для его тушения привлекли пожарный поезд и вертолет Ми-8. Работу МЧС осложнял сильный ветер.

Позже появилась информации о гибели одного из сотрудников МЧС при тушении. Младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог из него выбраться. У него остались мать и сестра.