Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области Общество, 03:18 В Ростове полностью ликвидировали крупное возгорание камыша Общество, 03:12 Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян Общество, 03:02 В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса Общество, 02:39 «Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров Бизнес, 02:10 Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса Общество, 01:54 Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря Политика, 01:39 Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу Политика, 01:28 За сутки коронавирусом в мире заболели более 60 тыс. человек Общество, 01:09 Как в мире прошла акция «Час Земли». Фоторепортаж Общество, 00:53  В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса Общество, 00:31 В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом Общество, 00:23 В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб Общество, 00:04 В Элисте ввели режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса Общество, 28 мар, 23:52
Общество ,  
0 

В Ростове полностью ликвидировали крупное возгорание камыша

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона полностью ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В 1:27 по местному времени (совпадает с московским) пожарные ликвидировали открытое горение, а спустя 16 минут сообщили о полной ликвидации пожара на площади 10 га.

Пожар в Ростове-на-Дону начался вечером 28 марта на улице Чемордачка недалеко от стадиона «Ростов-Арена». Там загорелся камыш на большой площади. Для его тушения привлекли пожарный поезд и вертолет Ми-8. Работу МЧС осложнял сильный ветер.

Власти Ростова заявили о четырех очагах крупного пожара около ресторана
Общество

Позже появилась информации о гибели одного из сотрудников МЧС при тушении. Младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог из него выбраться. У него остались мать и сестра.

На место происшествия прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он выразил соболезнования близким погибшего и призвал к расследованию всех обстоятельств пожара.

По данным МЧС возгорание началось рядом с рестораном «Ближняя дача» сразу в четырех метах. К тушению привлекалось более двух сотен пожарных, и свыше 50 единиц техники.

Теги: МЧС, пожар, Ростов-на-Дону
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 700 кв. м
Общество
Власти Ростова заявили о четырех очагах крупного пожара около ресторана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter