В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 700 кв. м

Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону загорелся сухой камыш, в итоге произошел сильный пожар на площади более 700 кв. м. Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«На ул. Чемордачка, 4а, произошло загорание камыша площадью 700 кв. м. Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8, задействованы 104 человека, 38 единиц техники. К месту дополнительно направлен пожарный поезд», — сообщили в ведомстве.

Работы по тушению огня усложняет сильный ветер с порывами до 17 м/c, добавили в МЧС.

Местные СМИ сообщили о том, что Ростов затянуло дымом из-за возгорания.



Ранее РБК сообщал о том, что СК завел дело после гибели семи человек при пожаре в Екатеринбурге. Пожар произошел вечером 26 марта, огонь распространился по площади 200 кв.м, на его ликвидацию ушло более полутора часов.