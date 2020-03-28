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Общество ,  
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Власти Ростова заявили о четырех очагах крупного пожара около ресторана

Крупный пожар в Ростове-на-Дону, в ходе которого погиб сотрудник МЧС, начался недалеко от заведения общепита. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным МЧС, возгорание началось рядом с рестораном «Ближнаяя дача», где возникло сразу четыре очага. К тушению привлекались 208 человек и 52 единицы техники.

На место происшествия прибыл губернатор региона Василий Голубев, который заслушал доклады о ходе ликвидации пожара. Он также выразил соболезнование родным погибшего пожарного.

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Пожар начался вечером 28 марта на левом берегу Дона недалеко от стадиона «Ростов-Арена» — там загорелся сухой камыш. По уточненным данным МЧС, общая протяженность пожара по всем четырем фронтам составила более 950 м. К тушению привлекался вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Процесс ликвидации возгорания усложнил сильный ветер. Дым от пожара был виден за много километров.

https://www.instagram.com/p/B-SDdnTB6Pv/

Позже в МЧС сообщили, что при тушении погиб один из из сотрудников. Он попал в кольцо огня и не смог из него выбраться. Как сообщил губернатор Васильев, погибший — младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. У него остались мать и сестра.

Теги: пожар, Ростов-на-Дону
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